في الذكرى الرابعة لتأسيسها... أكاديمية بشير الجميل تشارك في قداس بكركي

في الذكرى الرابعة لتأسيسها... أكاديمية بشير الجميل تشارك في قداس بكركي

في الذكرى الرابعة لتأسيسها ، شاركت أكاديمية بشير الجميل في القداس الإلهي الذي ترأسه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وذلك في كنيسة الصرح في بكركي في حضور النائب نديم الجميّل ورئيس المؤسسة ألفرد ماضي.



واشاد البطريرك الراعي بقيم الأخلاق وتقنية الحوار التي تعتمدها الأكاديمية والتي تَخرّج منها خلال أربع سنوات نحو سبعمئة شاب وصبية ، مستذكرا ً الروح القيادية للرئيس الشهيد بشير الجميّل والتي مثّلت جوهر الشخصية اللبنانية.