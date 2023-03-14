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نائب رئيس البنك الدولي: تخصيص نحو 500 مليون دولار للبنان هذه السنة لعدة مشاريع

أخبار لبنان
2023-03-14 | 14:29
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نائب رئيس البنك الدولي: تخصيص نحو 500 مليون دولار للبنان هذه السنة لعدة مشاريع
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نائب رئيس البنك الدولي: تخصيص نحو 500 مليون دولار للبنان هذه السنة لعدة مشاريع

نائب رئيس البنك الدولي: تخصيص نحو 500 مليون دولار للبنان هذه السنة لعدة مشاريع

كشف نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج الذي ان البنك الدولي سيخصص نحو 500 مليون دولار للبنان هذه السنة  لمشاريع في قطاعات التغطية الاجتماعية و الزراعة والتربية والصحة.

واشار الى ان البنك الدولي مستعد للدخول بمشاريع أخرى تتمحور حول الطاقة ولاسيما الطاقة المتجددة شرط ان ينفذ لبنان الشروط المطلوبة منه، عندها البنك الدولي مستعد لإعادة النظر في موضوع تمويل قطاع الكهرباء.

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