حملة لتشجيع المرأة على خوض معركة الانتخابات البلدية

التحالف الوطني ينظّم اجتماعا لدعم الكوتا النسائية وتشجيع المرأة على خوض المعركة

نظّم التحالف الوطني اجتماعا لدعم الكوتا النسائية وتشجيع المرأة على خوض المعركة.



وجرى إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تتناول الاخبار المغلوطة المنتشرة التي وتحدّ من رغبة المرأة على الترشح.