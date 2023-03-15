هارون للـ LBCI: انخفاض نسبة دخول المرضى للمستشفيات بسبب الازمة الاقتصادية

هارون للـ LBCI: انخفاض نسبة دخول المرضى للمستشفيات بسبب الازمة الاقتصادية

اعلن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون وجود نقص بالموارد البشرية والمادية في المستشفيات، قائلا: "نحن بأزمة كبيرة مستجدة، كل الجهات الضامنة الرسمية لا تدفع للمستشفيات ، إما بسبب الاضرابات إما لا اموال إما اجراءات ادارية، ما يؤدي الى انهيار كل الخدمات".



وشرح خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI أن هناك مصاريف ثابتة في المستشفيات من رواتب واعمال تشغيلية وغيرها.



وكشف ان نسبة دخول المرضى للمستشفيات انخفضت منذ العام 2019 بحدود الـ 40 أو الـ 45 في المائة، لافتا الى اننا في حلقة مفرغة، فالمستشفيات والمرضى في ورطة.



وقال: "لم يعد بمتناول الانسان العادي الدخول للمستشفى، والفواتير تصل احيانا الى مئات الملايين، والمرضى لم يعد يملكون حتى سعر الدواء لتناوله في المنزل، لذلك يدخلون الى المستشفى بعد تدهور حالتهم لعدم تمكنهم من تأمين الدواء.