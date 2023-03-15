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جبارة للـLBCI: وزارة الصحّة تعلم كلّ دواء من أين أتى والى أين ذهب
أخبار لبنان
2023-03-15 | 04:55
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جبارة للـLBCI: وزارة الصحّة تعلم كلّ دواء من أين أتى والى أين ذهب
أكد نقيب مستوردي الادوية في لبنان كريم جبارة ان "وزارة الصحّة تعلم كلّ دواء من أين أتى والى أين ذهب، والى أي مستشفى تمّ بيعه والتفاصيل موجودة على MediTrack".
واعتبر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI ان "المستورد يبيع الدواء بسعر وزارة الصحة، ولا علاقة له بتفاوت أسعار الادوية بين صيدلية وأخرى".
أخبار لبنان
جبارة
وزارة الصحّة
دواء
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