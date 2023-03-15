جرادة للـLBCI: ما يُصرف من اموال على القطاع الصحيّ يجب أن يُوجّه الى المستشفيات الحكوميّة

أعلن النائب الياس جرادة خلال حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI ان" ما يُصرف من اموال على القطاع الصحيّ يجب أن يُوجّه الى المستشفيات الحكوميّة بشكل مباشر، كي تتكمن من القيام بدورها، وأن يكون استيراد الدواء مباشرة من الدولة بدون أن يكون هناك ايّ تهريب ويجب دعم الدواء".