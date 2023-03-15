وكيل سلامة تقدم بمذكرة توضيحية على ان يصار تحديد مصير الجلسة التي لم يحضرها

حضر القضاة الى قاعة قصر العدل في بيروت التي خصصت لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تنفيذا للاستنابة القضائية الأوروبية، كما حضر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، ولم يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الجلسة.



وتقدم وكيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بمذكرة توضيحية وتم ارسالها الى النيابة العامة التمييزية لابداء الرأي على ان يصار بعد ذلك الى تحديد مصير الجلسة التي لم يحضرها سلامه.

ولاحقا، أكد وكيل سلامة للوفد القضائي الاوروبي والقضاة اللبنانيين ان موكله سيحضر جلسة الخميس بعدما اعتبر قاضي التحقيق شربل ابو سمرا ان تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني والسيادة الوطنية.

وبحسب معلومات الـ LBCI، سلامة اعتبر في المذكرة التوضيحية التي تقدم بها للقاضي شربل ابو سمرا ان استدعاءه الى جلسة تحقيق اوروبية هي انتهاك للسيادة اللبنانية كما استند الى المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي تجيز للدولة أن ترجئ المساعدة القانونية المتبادلة بسبب تعارضها مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.