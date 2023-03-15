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مخزومي: عدد من نواب التغيير بدأ بعمليّة شبيهة بلوبي إقتصادي نيابي لتقريب وجهات مع صندوق النقد
أخبار لبنان
2023-03-15 | 05:28
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مخزومي: عدد من نواب التغيير بدأ بعمليّة شبيهة بلوبي إقتصادي نيابي لتقريب وجهات مع صندوق النقد
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مخزومي: عدد من نواب التغيير بدأ بعمليّة شبيهة بلوبي إقتصادي نيابي لتقريب وجهات مع صندوق النقد
كشف النائب فؤاد المخزومي ان عدداً من النواب التغييريين بدأوا بعمليّة شبيهة بلوبي إقتصادي نيابي لتقريب وجهات مع صندوق النقد.
وذكر مخزومي وبعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بأن الدولار وصل إلى المئة ألف ولا وضوح من الحكومة حول كيفية التعاطي مع الازمة وقال إنه يجب انتخاب رئيس إصلاحي قادر على إعادتنا إلى الحضن العربي وتطبيق الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد.
أخبار لبنان
مخزومي
نواب التغيير
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