توقيع طلب فتح حساب لصالح وزارة التربية لتحويل السلفة المقررة لإنقاذ العام الدراسي

توقيع طلب فتح حساب لصالح وزارة التربية لتحويل السلفة المقررة لإنقاذ العام الدراسي



وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل طلب فتح حساب لصالح وزارة التربية لتحويل قيمة السلفة التي أقرها مجلس الوزراء بقيمة /1050/ مليار ليرة لبنانية في إطار خطة إنقاذ العام الدراسي.



وسبق ذلك لقاء عقد في مكتب الوزير الخليل في وزارة المالية ضم وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي والمدير العام للتربية عماد الأشقر ورئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد وعضوي اللجنة النائبين أشرف بيضون وإيهاب حمادة.