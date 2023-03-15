لا "كوليرا" في مياه منطقة الماري والمجيدية

بعد إجراء كامل الفحوص اللازمة من قبل الترصد البيئي في وزارة الصحة، تبين ألا وجود لحالات "كوليرا" في مياه منطقة الماري والمجيدية، بإنتظار صدور نتائج فحوص "الجبنة" قريباً، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.