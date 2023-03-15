مولوي لمتطوعي الدفاع المدني: ستنالون حقوقكم قريبًا جدًا

مولوي لمتطوعي الدفاع المدني: ستنالون حقوقكم قريبًا جدًا

جدد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي خلال استقباله وفدًا من متطوعي الدفاع المدني، في حضور المدير العام العميد ريمون خطار تأكيده إستكمال مسار تثبيت المتطوعين، مثنيًا على التضحيات التي قدموها لسنوات طويلة من دون مقابل، وقال: "إن شاء الله ستنالون حقوقكم قريبًا جدًا".



وقدم المتطوعون للوزير مولوي درعًا عربون شكر وتقدير لدوره الثابت والفاعل بتطبيق المراسيم الخاصة بتثبيتهم.



