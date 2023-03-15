الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بيان توضيحي للمكتب الإعلامي في وزارة التربية... ماذا جاء فيه؟

أخبار لبنان
2023-03-15 | 10:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بيان توضيحي للمكتب الإعلامي في وزارة التربية... ماذا جاء فيه؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بيان توضيحي للمكتب الإعلامي في وزارة التربية... ماذا جاء فيه؟

إزاء تداول العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن هدر للأموال العامة والدولية في وزارة التربية، وتنظيم عقد بالتراضي لتنظيف مبنى الوزارة الرئيسي خارج إطار المناقصات العامة، أوضح المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن الوزارة واستنادا إلى تكليفها من جانب مجلس الوزراء بقراره رقم 28 تاريخ 6/2/2023 القاضي بتكليفها التفاوض مع شركة هايكون بشأن تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة والحراسة والتنظيف للمبنى المركزي العائد لها والقائم في منطقة  اليونسكو، شرعت بهذا التفاوض وقد بات في مراحله النهائية، وأن قرار مجلس الوزراء السابق الذكر قد اتخذ ارتكازا على انتهاء تمديد العقد مع هذه الشركة منذ 31/12/ 2022 ، وان هذا التمديد كان قد أعقب قرارا آخر كان هذا المجلس قد اتخذه تحت الرقم 30 بتاريخ 18/6/2019 وكلف بموجبه مديرية المباني في وزارة الأشغال العامة إجراء مناقصة كان قد اطلقها بقراره رقم 1 بتاريخ 4/5/2017 لأجل تنفيذ الأعمال التي استمرت هايكون بتنفيذها جراء عدم إجراء هذه المناقصة حتى تاريخه.

وأشار المكتب الإعلامي في بيان، إلى أن "العقد ليس للتنظيف فقط بل يشتمل على الحراسة والتشغيل وثمن قطع غيار يقتضي تبديلها في بعض الأجهزة في نطاق صيانتها الضرورية لاستمرار الإنتفاع منها. ولأن التوقف عن اعمال الصيانة والتشغيل سيسبب تداعيات على المنشآت في المبنى المذكور سابقا، وعلى الخدمة العامة التي تؤدى من خلاله".

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن المبنى المركزي للوزارة من نوع المباني الذكية التي لا يمكن ان تنقطع عنها الكهرباء على مدار الأربع وعشرين ساعة يوميا، وفيه خوادم الامتحانات الرسمية وأنظمة الربط المعلوماتية ومركز تخزين الداتا بما فيها داتا المعلمين والعاملين في المديريات العامة وخصوصا داتا التلامذة والطلاب في التعليم العام والعالي والمهني والتقني والمركز التربوي، وبالتالي فإن وقف الصيانة والتشغيل يوقف بصورة فورية عمليات صرف الرواتب والأجور والتعويضات، كم يوقف عمليات المصادقات والمعادلات والخدمات الإدارية المتنوعة، نتيجة عدم حضور الموظفين إلى المبنى المؤلف من 19 طابقا، وتبلغ مساحة كل طابق فيه نحو 1200 متر مربع وهو مليء بالتجهيزات والمولدات الكهربائية وأجهزة التكييف والمصاعد والمعدات ومختبرات المعلومية والأنظمة المتحكمة بالتشغيل. وبالتالي فإن الوزارة فور انتهاء التفاوض سوف ترفع نتيجة هذه العملية إلى مجلس الوزراء الذي يتخذ القرار المناسب في شأن التعاقد بالتراضي او عدمه. ما يؤكد أن الوزارة حتى تاريخه لم تنته من التفاوض ولا رفعت نتيجته إلى مجلس الوزراء، ولم يتخذ مجلس الوزراء أي قرار بإجراء عقد بالتراضي حتى اليوم، ولم يتم إنفاق أي قرش. وانه في حال وافق مجلس الوزراء على هذا العقد عند طرحه عليه فإنه فقط لمدة الأشهر الستة الأولى من هذه السنة، على ان تعلن الوزارة في خلال هذه المدة إجراء مناقصة لتلقي العروض وبتها تحت إشراف هيئة الشراء العام".

وأكد المكتب الإعلامي أن ما يتم تداوله محض اختلاق وافتراض إذا لم نقل افتراء وتجن، داعيا كل من يوجه تهمة إلى الوزارة والعاملين فيها إلى إبراز الوثائق وتقديمها للمراجع المختصة، وفي حال عدم وجود أية ثوابت فإن الوزارة تحتفظ بحقها في الادعاء الشخصي على كل من يتحمل مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة في سوق التهم والإساءة والتشويه وتضليل الرأي العام.

وشدد المكتب الإعلامي على أن إنفاق الأموال العمومية يخضع لآليات الرقابة السابقة واللاحقة، كما أن الأموال الدولية من قروض وهبات ومساهمات، تخضع للتدقيق من جانب القائمين عليها، ولا يمكن تحويل وجهة استخدامها إلا بقرارات واضحة من جانب الجهة الواهبة.

وذكر أن هذه الأموال الدولية لم تكن يوما مخصصة لدفع حوافز وأجور للمعلمين، وإنها المرة الأولى التي يتم استخدامها لهذه الغاية بجهود من الوزير لإنقاذ العام الدراسي وتأمين حوافز للمعلمين، أو لدعم  بدل إنتاجية، وذلك بعد موافقة الجهات الواهبة والمقرضة وتدقيقها عبر الشركات التي تختارها هي لهذه الغاية.

أخبار لبنان

بيان توضيحي

وزارة التربية

هدر

الأموال العامة

LBCI التالي
أسرار الصحف 15-03-2023
موناكو تستكمل تحقيقها مع ميقاتي (ذا ناشيونال)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:23

توقيع طلب فتح حساب لصالح وزارة التربية لتحويل السلفة المقررة لإنقاذ العام الدراسي

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-13

بعد فيديوهات عن إقتحام طلاب عراقيين وزارة التربية... الأخيرة توضح

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-13

وزارة التربية: التوقف عن استقبال طلبات المعادلات للطلاب غير اللبنانيين اعتبارا من الغد ولغاية نهاية الاسبوع

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-13

رابطة التعليم الثانوي اعتصمت أمام وزارة التربية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
13:57

الجيش: توقيف شخصَين لانتمائهما إلى تنظيم داعش الإرهابي

LBCI
أخبار لبنان
13:56

بو صعب غادر إلى قبرص... من سيلتقي؟

LBCI
أخبار لبنان
13:29

بلدية طرابلس صادرت لحوما غير صالحة للأكل

LBCI
امن وقضاء
13:19

سليم التقى وفدا من مجلس الشيوخ الإيطالي: أهمية أن يساند المجتمع الدولي لبنان في عودة النازحين السوريين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
08:21

دينا حايك تتعافى من سرطان الثدي بعد سنة كاملة من العلاج

LBCI
منوعات
05:41

شركة فرنسية تساعد الجامعات على رصد استخدام الطلاب "تشات جي بي تي" في فروضهم

LBCI
أخبار دولية
2023-02-07

كيف بدت مساعي الإنقاذ على الأرض في تركيا وسوريا؟

LBCI
أمن وقضاء
2023-02-16

قوى الأمن تعمّم أوصاف شخص مجهول الهويّة أصيب بوعكة صحية أدّت إلى فقدانه الوعي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:04

المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي: القضاء على شخص ربما من حزب الله دخل اسرائيل ونفّذ عملية مجيدو (فيديو+صور)

LBCI
أخبار دولية
05:42

وزير المالية السعودي لا يرى عائقا أمام الاستثمار في إيران "سريعا"

LBCI
أخبار لبنان
05:28

مخزومي: عدد من نواب التغيير بدأ بعمليّة شبيهة بلوبي إقتصادي نيابي لتقريب وجهات مع صندوق النقد

LBCI
أخبار سياسية
05:21

جنبلاط أمام الجالية في الكويت: لانتخاب رئيس للجمهورية توافقي من أجل الإصلاح

LBCI
اخبار البرامج
02:19

"بلا معلميّة"..ماذا تفعلون اذا سقط هاتفكم بالمياه؟

LBCI
أخبار لبنان
16:54

حملة لتشجيع المرأة على خوض معركة الانتخابات البلدية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:47

في شوارع فرنسا تظاهرات وفوضى وتكسير... ماذا يحدث؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:33

بين الالتزام وعدم الالتزام... كيف كان مشهد اضراب اساتذة المدارس الخاصة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:10

في دوما البترونية اكتشاف جرتين قديمتين اثناء اعمال ترميم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
04:24

ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
12:03

أدرعي: قضى الجيش الإسرائيلي والشاباك بعد ظهر يوم الإثنين على شخص ربما من حزب الله دخل إسرائيل من لبنان ووضع القنبلة في مجيدو

LBCI
أخبار لبنان
05:32

الدولة اللبنانية ممثلةً بهيئة القضايا تدّعي على الأخوين سلامة والحويك وتطلب توقيفهم وحجز أملاكهم

LBCI
خبر عاجل
06:23

معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق شربل ابو سمرا اعتبر ان تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني والسيادة الوطنية رداُ على المذكرة التوضيحية التي تقدم بها وكيل رياض سلامة بشأن الاستدعاء

LBCI
خبر عاجل
05:38

معلومات الـ LBCI: سلامة تقدم بمذكرة توضيحية معتبرا ان استدعاءه لجلسة تحقيق اوروبية هي انتهاك للسيادة اللبنانية كما استند للمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي تجيز للدولة أن ترجئ المساعدة القانونية بسبب تعارضها مع تحقيقات أو إجراءات قضائية جارية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

النافعة تعود الى العمل قريبا... ولكن

LBCI
فنّ
07:13

الموت يُفجع ملكة جمال لبنان السابقة ساندي تابت

LBCI
خبر عاجل
05:49

رفع جلسة استجواب رياض سلامة الى الغد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة