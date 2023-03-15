لقاء بين وفد من مجلس الشيوخ الإيطالي وبو صعب... كاراكسي: لن نتوانى عن دعم لبنان!

لقاء بين وفد من مجلس الشيوخ الإيطالي وبو صعب بحث في الاستحقاق الرئاسي والنازحين السوريين

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في مكتبه في مجلس النواب اليوم، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الإيطالي السيناتور ستيفانيا كاراكسي، يرافقها السيناتور ميشال باركيولو والسيناتور رافاييلي دي روزا مع وفد، في حضور سفيرة إيطاليا نيكوليتا بومباردييري.



وأكدت كاراكسي لبو صعب أن إيطاليا لن تتوانى عن دعم لبنان.



وأفاد المكتب الإعلامي لبو صعب في بيان، بأنه "خلال الاجتماع تم التطرق إلى موضوع الاستحقاق الرئاسي والتحديات التي يعاني منها لبنان، خصوصا في موضوع النازحين السوريين، الأمر الذي يشكل عبئا لا يمكن احتماله، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد".



وطالب بو صعب بـ"المساعدة في شرح هذه الأزمة والسعي إلى تفهم الموقف اللبناني من قبل الدول الأوروبية".



وأبدت كاراكسي تفهمها وتعاطفها مع لبنان في هذا الملف الصعب.



وأشار البيان إلى أن الطرفين أكدا العلاقات المميزة والتاريخية بين البلدين وضرورة العمل المشترك لتطوير العلاقة بين مجلس الشيوخ الإيطالي ومجلس النواب اللبناني.