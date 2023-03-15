زيادة عدد الرحلات الجوية المدنية المباشرة بين كل من لبنان والسويد ولبنان والدانمارك

وقّعت المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ممثلة بالمدير العام فادي الحسن، مذكرة تفاهم مع المديرية العامة للطيران لكل من السويد و الدنمارك قضت بزيادة عدد الرحلات الجوية المدنية المباشرة بين كل من لبنان والسويد من جهة، ولبنان والدانمارك من جهة ثانية اعتبارا من موسم صيف 2023 لتصبح 11 رحلة أسبوعية لكل من الجانبين بعد ان كانت ٦ رحلات اسبوعيا خلال موسم الشتاء و٨ رحلات اسبوعيا خلال شهري حزيران وتموز، على ان تزداد الرحلات المذكورة لتصبح عام2024 12رحلة أسبوعية

ثم 13 رحلة في صيف 2025 لتصبح 14رحلة في صيف 2026 .



هذا مع الاشارة الى ان الرحلات المخصصة للشحن لم تحدد بعدد معين وهي مستمرة.



وكان اجتماع عقد اليوم بين الجانبين اللبناني برئاسة المدير العام للطيران المدني ضم مندوبين من وزارة الخارجية اللبنانية وشركة طيران الشرق الأوسط والمديرية العامة للطيران المدني ووفد من الطيران المدني لكل من الدانمارك والسويد ومندوب عن شركة SAS الاسكندنافية وشركة euro wings الالمانية.