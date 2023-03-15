بلدية طرابلس صادرت لحوما غير صالحة للأكل

تمكنت دورية من دائرة المراقبين الصحيين في بلدية طرابلس، بمؤازرة عناصر من الشرطة البلدية، من مصادرة كمية من اللحوم، من مختلف الأنواع، غير الصالحة للأكل في العديد من الملاحم ومراكز بيع اللحوم في طرابلس، بعد ورود معلومات ورصد لعملية بيعها وتوريد بعضها الى الاسواق.



وعمد المراقبون في الدائرة الصحية الى تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، والى إتلاف كمية اللحوم بعد مصادرتها بإشارة القضاء المختص.