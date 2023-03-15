بوحبيب استقبل وفدا برلمانيا ايطاليا... كراكسي: ندعم لبنان في مواجهة تداعيات الأزمة لاسيما أزمة النزوح السوري

بوحبيب استقبل وفدا برلمانيا ايطاليا

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب وفدا برلمانيا ايطاليا برئاسة ستيفانيا كراكسي، وتناول البحث القواسم والروابط المشتركة الوطيدة التي تجمع دول البحر المتوسط وأبرز التحديات التي تواجهها المنطقة.



وأعربت كراكسي عن دعم بلادها للبنان في مواجهة تداعيات الازمة لا سيما أزمة النزوح السوري الى لبنان.