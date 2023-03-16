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تيننتي: اليونيفيل لم تلاحظ أي عبور او تحرك عند الخطّ الأزرق في الأيام الأخيرة

أخبار لبنان
2023-03-16 | 01:44
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تيننتي: اليونيفيل لم تلاحظ أي عبور او تحرك عند الخطّ الأزرق في الأيام الأخيرة
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تيننتي: اليونيفيل لم تلاحظ أي عبور او تحرك عند الخطّ الأزرق في الأيام الأخيرة

تيننتي: اليونيفيل اطّلعت على التقارير الإعلامية التي تفيد بأن شخصا تسلل إلى إسرائيل من لبنان

أعلن الناطق الرسمي باسم اليونيفيل اندريا تيننتي أن اليونيفيل اطّلعت على التقارير الإعلامية التي تفيد بأن شخصا تسلل إلى إسرائيل من لبنان، لافتاً الى ان اليونيفيل لم تلاحظ أي عبور او تحرك عند الخط الأزرق في الأيام الأخيرة.

وشدد تيننتي على أنّ رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو يحث الطرفين على ضبط النفس والحفاظ على الاستقرار واستخدام آليات اليونيفيل للتنسيق والارتباط لتجنب سوء الفهم وتقليل التوترات.

أخبار لبنان

تيننتي

اليونيفيل

الخط الأزرق

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