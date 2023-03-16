وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قصر العدل

وصول سلامة إلى قصر العدل



وصل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قصر العدل نحو الساعة 10 صباحاً، حيث ينتظره الوفد القضائي الأوروبي للاستماع إليه.



ويرافق سلامة وفد من المحامين، وسط مواكبة وتدابير أمنية اعتيادية.



وفي المعلومات، أنّ الوفد الأوروبي قد لا يتمكن من الانتهاء من الجلسة اليوم، وقد تكون هناك جلسة غداً.