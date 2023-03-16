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البابا فرنسيس يستقبل ميقاتي: ضرورة التكاتف بين المسؤولين اللبنانيين للخروج من الازمات

أخبار لبنان
2023-03-16 | 05:42
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البابا فرنسيس يستقبل ميقاتي: ضرورة التكاتف بين المسؤولين اللبنانيين للخروج من الازمات
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البابا فرنسيس يستقبل ميقاتي: ضرورة التكاتف بين المسؤولين اللبنانيين للخروج من الازمات

البابا فرنسيس يستقبل ميقاتي: ضرورة التكاتف بين المسؤولين اللبنانيين للخروج من الازمات

جدد البابا فرنسيس خلال استقباله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الفاتيكان،"ايمانه الراسخ بالرسالة التي يؤديها لبنان من خلال التعددية الثقافية والدينية التي تميزه وتجعله فريدا في المنطقة". 

وشدد على "ضرورة التكاتف بين المسؤولين اللبنانيين للخروج من الازمات التي يواجهها لبنان  وانتخاب رئيس جديد للبلاد".

أما ميقاتي، فأكد "أن رسالة  لبنان على مر تاريخه، تنتشر اليوم في كل ارجاء العالم العربي، والتحدي الاساسي الماثل أمامنا هو المحافظة على هذه الرسالة وترسيخها وتعزيز قيم  السلام والاخوة. إن الاخوّة تفتح الباب لصيانة كرامة كل مواطن في بلده،وتعزز  روح التلاقي على القيم المشتركة".

واضاف:"وقد سلمت قداسة البابا رسالة تشرح الاوضاع في لبنان والمعالجات الممكنة التي يمكن للفاتيكان المساهمة في انجاحها من خلال الاتصالات التي يقوم بها في المجتمع الدولي، لا سيما لاجراء انتخابات رئاسة الجمهورية".

وتابع:"عبّر قداسة البابا خلال الاجتماع  عن ايمانه الراسخ بهذه الرسالة التي يؤديها  لبنان من خلال التعددية الثقافية والدينية التي تميزه وتجعله فريدا في المنطقة.  كما شدد قداسته على ضرورة التكاتف بين  المسؤولين اللبنانيين للخروج من الازمات التي يواجهها لبنان  وانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وقد وجهت دعوة لقداسة البابا لزيارة لبنان، كونها تمثل بارقة أمل للمسلمين والمسيحيين في لبنان على حد سواء، وفرصة لهم للالتفاف موحدين حول شخص قداسة البابا  في مناسبة زيارته".

وكان ميقاتي وصل الى الفاتيكان عند التاسعة بتوقيت روما (العاشرة  بتوقيت بيروت) يرافقه سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فريد الخازن والمستشار الديبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وبعد مراسم الاستقبال الرسمية، استقبل قداسة البابا الرئيس ميقاتي في مكتبه وعقد معه خلوة إستمرت نصف ساعة. وبعد إنتهاء الخلوة، تم تبادل الهدايا التذكارية بين البابا والرئيس ميقاتي .
 

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