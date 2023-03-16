العثور على جثة فتاة في المنية

العثور على جثة فتاة في المنية



عثر على الشابة "ن.خ" البالغة من العمر 16 عاماً جثة داخل منزلها في منطقة المنية وقد جرى نقلها الى مستشفى الخير، فيما حضرت القوى الامنية والجيش الى المستشفى والتحقيقات جارية لمعرفة اسباب الوفاة.