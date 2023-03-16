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انتشار كثيف للجيشِ في محيطُ قصر العدل بالتزامنِ مع جلسةِ الإستماعِ الى سلامة

انتشار كثيف للجيشِ في محيطُ قصر العدل بالتزامنِ مع جلسةِ الإستماعِ الى حاكمِ مصرفِ لبنان رياض سلامة



يشهدُ محيطُ قصر العدل في بيروت، امتداداً حتى المحكمةَ العسكرية ومقرَ مخابراتِ الجيش في محيطِ المُتحفِ الوطني وصولاً الى جسرِ العدلية، انتشاراً كثيفاً للجيشِ وذلك بالتزامنِ مع جلسةِ الإستماعِ الى حاكمِ مصرفِ لبنان رياض سلامة الذي حضرَ مع وكلائِه.



ويترافقُ انتشارُ الجيشِ مع إجراءاتٍ أمنيةٍ مشددةٍ لعناصرَ قوى الأمن الداخلي في محيطِ العدلية وداخلِها.