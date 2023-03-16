المكاري يعرب عن أمله في أن يعيد التقارب السعودي-الإيراني الهدوء إلى المنطقة

المكاري يشارك في الدورة 16 للمكتبِ التنفيذي لوزراءِ الاعلامِ العرب في الكويت



في الكويت اعرب وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري عن أمله في أن يعيد التقارب السعودي-الإيراني الهدوء والالفة إلى المنطقة ويضع حدا لسياسات التقسيم والانقسام التي أرخت بظلالها على الدول العربية، وتحديداً لبنان.



كلام مكاري جاء في الدورة 16 للمكتبِ التنفيذي لوزراءِ الاعلامِ العرب المنعقدة في دولة الكويت.