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بري إستقبل نظيره الإيرلندي ودعا إلى جلسة للجان المشتركة قبل ظهر الأربعاء المقبل

أخبار لبنان
2023-03-16 | 08:38
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بري إستقبل نظيره الإيرلندي ودعا إلى جلسة للجان المشتركة قبل ظهر الأربعاء المقبل
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بري إستقبل نظيره الإيرلندي ودعا إلى جلسة للجان المشتركة قبل ظهر الأربعاء المقبل

بري إستقبل نظيره الإيرلندي ودعا إلى جلسة للجان المشتركة قبل ظهر الأربعاء المقبل

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نظيره الإيرلندي شون أو فرغيل والوفد المرافق حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل التعاون التشريعي بين برلماني البلدين.

وكانت الزيارة مناسبة إستهلها الرئيس بري بتوجيه التهنئة للشعب الإيرلندي ولضباط وأفراد الكتيبة الإيرلندية العاملة في إطار قوات اليونيفل بمناسبة العيد الوطني لجمهورية إيرلندا، منوهًا بالجهود التي يبذلها أفراد الكتيبة في تأدية مهامهم وفي تعزيز أواصر علاقات الصداقة التاريخية بين لبنان وإيرلندا. 

وبعد الظهر، إستقبل الرئيس بري الوزير السابق العميد محمد فهمي. 

وعلى صعيد آخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة، العمل والشؤون الإجتماعية، الشؤون الخارجية والمغتربين، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الزراعة والسياحة والبيئة إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 22 آذار 2023 وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:  

1- متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 13760 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية. 

2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم 10960 الرامي إلى تجديد إتفاق بيع مادة زيت الوقود بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية. 

3- مرسوم رقم 8040 الرامي إلى إعادة القانون المتعلق بإلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة (Fresh Money). 

4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم 9907 الرامي إلى إحداث محمية أنفة البحرية الطبيعية. 

5- مشروع القانون الوارد بالمرسوم 9908 الرامي إلى إحداث محمية جبيل البحرية الطبيعية. 

6- إقتراح القانون الرامي إلى إسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة إلى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019.

أخبار لبنان

رئيس مجلس النواب

نبيه بري

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