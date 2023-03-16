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الأشقر: مداخيل المؤسسات السياحية الجبلية أقل من مصاريفها التشغيلية
أخبار لبنان
2023-03-16 | 08:44
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الأشقر: مداخيل المؤسسات السياحية الجبلية أقل من مصاريفها التشغيلية
الأشقر: مداخيل المؤسسات السياحية الجبلية أقل من مصاريفها التشغيلية
كشف رئيس إتحاد النقابات السياحية رئيس المجلس الوطني للسياحة بيار الأشقر في بيان اليوم عن أن موسم المتساقطات والثلوج هذا العام لم يكن على قدر التوقعات ومماثلًا لما شهده لبنان في السنوات السابقة، وهذا ما انعكس سلبًا على مداخيل المؤسسات السياحية في المناطق الجبلية خصوصًا الفنادق.
وأشار إلى أن "نسبة الإشغال في فنادق المناطق الجبلية 100% خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما أن حركة المطاعم في تلك المناطق جيدة، معتبرًا أن الأمور ستكون أفضل بكثير ولو كانت سماكة الثلوج أعلى، لأن محبي التزلج سيزورون هذه المناطق ومن ضمنها المؤسسات السياحية طوال أيام الأسبوع".
ولفت إلى أن "أصحاب المؤسسات السياحية في المناطق المرتفعة عن سطح البحر لا يزالون يعولون على المزيد من المتساقطات لهذا العام، حيث أن أبناء تلك المناطق يتحدثون عن إحتمالات قائمة لعواصف ثلجية قد يشهدها لبنان خلال الفترة القصيرة المقبلة".
ووفقًا للأشقر، فإن "إيرادات المؤسسات السياحية التي تستقبل محبي الثلج تبقى قليلة نسبة إلى الكلفة التشغيلية، مع الحاجة الكبيرة لتدفئة هذه المؤسسات قبل 24 ساعة من إستقبال روادها جراء البرد القارس في تلك المناطق المرتفعة، الأمر الذي يكبدها تكاليف تشغيلية عالية جدًا في ظل إرتفاع أسعار المحروقات".
وأكد أنه "في ظل الخسائر التي تتكبدها المؤسسات السياحية في موسم الثلج الحالي، يبقى الأمل معلقًا على أن يطول هذا الموسم مع بعض المتساقطات الإضافية، أما إذا انتهى باكرًا لا شك أنه سيكون على المؤسسات السياحية إنتظار موسم الصيف لتعويض خسائرها".
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