الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
15
o
الجنوب
13
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
دكتور بام
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
15
o
الجنوب
13
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة البيئة: 98 منطقة محمية في لبنان تشكل أكثر من 20 في المائة من مساحة الوطن
أخبار لبنان
2023-03-16 | 10:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزارة البيئة: 98 منطقة محمية في لبنان تشكل أكثر من 20 في المائة من مساحة الوطن
وزارة البيئة: 98 منطقة محمية في لبنان تشكل أكثر من 20 في المائة من مساحة الوطن
أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي "مسح المناطق المحمية في لبنان" في إطار مشروع STEP4Nature الممول من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي. حيث يقدم المسح ولأول مرة عدد ومساحات المناطق المحمية في لبنان بالإضافة إلى خرائط تحدد حدود 98 موقعًا محميًا تشكل أكثر من 20 في المائة من مساحة لبنان وتتضمن أنواعًا مختلفة من الحماية مثل المحميات الطبيعية والمواقع الطبيعية والغابات المحمية والحمى، بالإضافة إلى محميات المحيط الحيوي ومواقع الأراضي الرطبة. وترتفع المساحة عند إضافة مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية واحتساب المواقع الطبيعية والمحميات الطبيعية المخطط إنشاؤها. سيشكل المسح قاعدة بيانات واسعة حول جميع أنواع المناطق المحمية والتي ستكون متاحة عبر وزارة البيئة لدعم الجهود المستقبلية في الحفاظ على بيئة وطبيعة لبنان وإدارتها بشكل سليم.
وشدد وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين على "أهمية المناطق المحمية في لبنان والدور الإيجابي الذي تلعبه في الحفاظ على رأس المال الطبيعي للبلاد إذا تمت إدارتها والعناية بها بشكل صحيح، وعلى النشاط الإقتصادي المحلي المرتبط بالمناطق المحمية مثل السياحة البيئية والزراعة المستدامة والإستخدام المستدام للأراضي"، معربًا "عن إهتمام وزارة البيئة بمناقشة الوسائل المبتكرة لحماية وإدارة المناطق المحمية مع جميع الإدارات المعنية والمجتمع المحلي".
من ناحيته، أشار نائب الممثل المقيم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان محمد صالح إلى "أهمية دعم الحفاظ على الطبيعة في بلد يشتهر بتنوعه البيولوجي الغني وتراثه الطبيعي".
وقد لفتت نتائج المسح إلى الأدوار الإيجابية للمناطق المحمية في الحفاظ على الطبيعة ومساهمتها في الإلتزامات الوطنية بموجب الإتفاقيات الدولية، وهي إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وإتفاقية التنوع البيولوجي. كما أظهر المسح وسائل لرصد المناطق المحمية في لبنان باستخدام عدد من المعايير والمؤشرات الخاصة بها.
أخبار لبنان
البيئة:
منطقة
محمية
لبنان
المائة
مساحة
الوطن
التالي
أسرار الصحف 16-03-2023
معوض لـ"حوار المرحلة": سأدعم أي مرشح سيادي يستطيع الحصول على الـ 65 صوتا ولا علاقة للملف بالاتفاق السعودي-الايراني
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-10
جولة لوزيرِ البيئة في محميتي بنتاعل وجبيل لمناسبةِ اليوم الوطني للمحمياتِ الطبيعية
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-10
جولة لوزيرِ البيئة في محميتي بنتاعل وجبيل لمناسبةِ اليوم الوطني للمحمياتِ الطبيعية
0
أخبار لبنان
2023-03-06
بمناسبة اليوم الوطني للمحميات الطبيعية.. دعوة مفتوحة من وزارة البيئة لزيارة المحميات المجهّزة لاستقبال الزوار
أخبار لبنان
2023-03-06
بمناسبة اليوم الوطني للمحميات الطبيعية.. دعوة مفتوحة من وزارة البيئة لزيارة المحميات المجهّزة لاستقبال الزوار
0
آخر الأخبار
2023-02-09
أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي: الإيراني وجهّ أكثر من رسالة يقول فيها إنه "موجود على الساحة الإقليمية" وإيران هي طرف إقليمي لها نفوذها في الكثير من دول المنطقة وتحديداً في لبنان
آخر الأخبار
2023-02-09
أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي: الإيراني وجهّ أكثر من رسالة يقول فيها إنه "موجود على الساحة الإقليمية" وإيران هي طرف إقليمي لها نفوذها في الكثير من دول المنطقة وتحديداً في لبنان
0
آخر الأخبار
2022-12-25
هبة القواس لـ"الأحد مع ماريو": نسعى لتوأمة بين لبنان وعدد من الدول العربية والاوروبية والسفير السعودي زارنا واعلن عن بداية تعاون بين الكونسرفاتوار الوطني ووزارة الثقافة السعودية وهناك عمل كبير في السعودية يحضر
آخر الأخبار
2022-12-25
هبة القواس لـ"الأحد مع ماريو": نسعى لتوأمة بين لبنان وعدد من الدول العربية والاوروبية والسفير السعودي زارنا واعلن عن بداية تعاون بين الكونسرفاتوار الوطني ووزارة الثقافة السعودية وهناك عمل كبير في السعودية يحضر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:22
وفد مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان إلتقى مخزومي بحضور شيا وعدد من النواب ورجال الأعمال
أخبار لبنان
14:22
وفد مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان إلتقى مخزومي بحضور شيا وعدد من النواب ورجال الأعمال
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
هل يُرفع دولار السحوبات في المصارف عن الـ١٥ ألف ليرة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:20
هل يُرفع دولار السحوبات في المصارف عن الـ١٥ ألف ليرة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
إجتماع فرنسي سعودي مشترك حول لبنان في باريس... ماذا في تفاصيله؟
تقارير نشرة الاخبار
14:06
إجتماع فرنسي سعودي مشترك حول لبنان في باريس... ماذا في تفاصيله؟
0
امن وقضاء
13:47
الجيش: توقيف 6 أشخاص لمحاولتهم تهريب كمية من حشيشة الكيف الى تركيا عبر مرفأ طرابلس
امن وقضاء
13:47
الجيش: توقيف 6 أشخاص لمحاولتهم تهريب كمية من حشيشة الكيف الى تركيا عبر مرفأ طرابلس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-01-17
الطقس المستقر يعود اليوم.. وارتفاع بدرجات الحرارة
حال الطقس
2023-01-17
الطقس المستقر يعود اليوم.. وارتفاع بدرجات الحرارة
0
منوعات
08:34
وفاة طبيب صيني كشف السبب وراء تفشي وباء 'سارس' عام 2003
منوعات
08:34
وفاة طبيب صيني كشف السبب وراء تفشي وباء 'سارس' عام 2003
0
أمن وقضاء
10:45
الجيش: تركيب مصابيح إنارة تعمل شمسيًا في قرى على الحدود الشمالية والشرقية
أمن وقضاء
10:45
الجيش: تركيب مصابيح إنارة تعمل شمسيًا في قرى على الحدود الشمالية والشرقية
0
اقتصاد
13:05
هذا ما بلغه حجم التداول على Sayrafa
اقتصاد
13:05
هذا ما بلغه حجم التداول على Sayrafa
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
هل يُرفع دولار السحوبات في المصارف عن الـ١٥ ألف ليرة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:20
هل يُرفع دولار السحوبات في المصارف عن الـ١٥ ألف ليرة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
العلاقات الروسية السورية تسير على قدم وساق نحو زيادة التواجد الروسي في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
14:14
العلاقات الروسية السورية تسير على قدم وساق نحو زيادة التواجد الروسي في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
ما هي أسرار الإتفاق السعودي الإيراني؟
تقارير نشرة الاخبار
14:09
ما هي أسرار الإتفاق السعودي الإيراني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
الأسد: سوريا لم تعد ساحة صراع سعودي - إيراني
تقارير نشرة الاخبار
14:08
الأسد: سوريا لم تعد ساحة صراع سعودي - إيراني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
إجتماع فرنسي سعودي مشترك حول لبنان في باريس... ماذا في تفاصيله؟
تقارير نشرة الاخبار
14:06
إجتماع فرنسي سعودي مشترك حول لبنان في باريس... ماذا في تفاصيله؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:45
مقدّمة النشرة المسائية 16-03-2023
مقدمة نشرة الاخبار
13:45
مقدّمة النشرة المسائية 16-03-2023
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
العلاقات الروسيةُ السوريةُ على قدمٍ وساق.. والعلاقاتُ التركية السورية تتأرجحُ
تقارير نشرة الاخبار
07:58
العلاقات الروسيةُ السوريةُ على قدمٍ وساق.. والعلاقاتُ التركية السورية تتأرجحُ
0
أخبار لبنان
07:49
المكاري يعرب عن أمله في أن يعيد التقارب السعودي-الإيراني الهدوء إلى المنطقة
أخبار لبنان
07:49
المكاري يعرب عن أمله في أن يعيد التقارب السعودي-الإيراني الهدوء إلى المنطقة
0
أخبار لبنان
07:45
انتشار كثيف للجيشِ في محيطُ قصر العدل بالتزامنِ مع جلسةِ الإستماعِ الى سلامة
أخبار لبنان
07:45
انتشار كثيف للجيشِ في محيطُ قصر العدل بالتزامنِ مع جلسةِ الإستماعِ الى سلامة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
10:09
أسعار المحروقات تُحلّق...
آخر الأخبار
10:09
أسعار المحروقات تُحلّق...
2
اقتصاد
04:12
ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات...
اقتصاد
04:12
ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات...
3
اقتصاد
13:03
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز
اقتصاد
13:03
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز
4
خبر عاجل
04:35
وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قصر العدل
خبر عاجل
04:35
وصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قصر العدل
5
خبر عاجل
10:50
معلومات للـLBCI: تحديد جلسة ثانية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عند التاسعة من صباح الجمعة
خبر عاجل
10:50
معلومات للـLBCI: تحديد جلسة ثانية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عند التاسعة من صباح الجمعة
6
أخبار لبنان
07:30
العثور على جثة فتاة في المنية
أخبار لبنان
07:30
العثور على جثة فتاة في المنية
7
خبر عاجل
12:38
معلومات للـLBCI حول اللقاء السعودي الفرنسي في باريس غدا: لبحث الوضع في لبنان وفرص الاصلاحات الاقتصادية والسياسية وموضوع الانتخابات الرئاسية وأهمية الضغط لانتخاب رئيس
خبر عاجل
12:38
معلومات للـLBCI حول اللقاء السعودي الفرنسي في باريس غدا: لبحث الوضع في لبنان وفرص الاصلاحات الاقتصادية والسياسية وموضوع الانتخابات الرئاسية وأهمية الضغط لانتخاب رئيس
8
تقارير نشرة الاخبار
14:38
تريدون تسديد قروض الإسكان؟ إليكم الحل
تقارير نشرة الاخبار
14:38
تريدون تسديد قروض الإسكان؟ إليكم الحل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store