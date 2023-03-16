إطلاق الدليل السياحي والثقافي BAM LEB

اطلق اليوم تطبيق BAM Leb الذي يعتبر دليلاً سياحياً وثقافياً جديداً ومبتكرا للبنان.واشار بيان الى ان "هذا التطبيق الذي مولّه الاتحاد الأوروبي وطوّرته Agenda Culturel تفاعلي ولا غنى عنه للبنانيين والسياح الذين يرغبون في معرفة كل ما يقدّمه لبنان.طرافوشرح سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف السبب الذي دفع الاتحاد الأوربي إلى دعم هذه المبادرة، وقال: "إن الاستثمار في القطاعين الثقافي والسياحي لا يؤدي إلى استحداث الوظائف وتقوية الاقتصادات المحلية فحسب، بل يساعد أيضاً في المحافظة على الإرث الثقافي المتنوع للبلاد في وقت الأزمة".