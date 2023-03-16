تسطير محضر ضبط في حق بلدية اثر إصدارها ايصالات وهمية لمشتركي مولد بالدولار

سطر مندوبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب اليوم محضر ضبط بحق إحدى البلديات التي تشغل المولد في بلدتها، اثر كشفهم أن البلدية عمدت إلى إعطاء ايصالات وهمية للمشتركين واجبارهم على دفع مبلغ بالدولار، خلافاً للتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة.