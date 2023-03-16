وفد مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان إلتقى مخزومي بحضور شيا وعدد من النواب ورجال الأعمال

مخزومي: بوابة الخروج من الأزمة وعودة المؤسسات إلى الانتظام تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية

في اطار الجولة على المسؤولين في لبنان، التقى وفد مجموعة العمل الاميركية من أجل لبنان رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وعدد من النواب ورجال الأعمال.



وعوّل مخزومي على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشدداً على أنه ممر إلزامي للإصلاحات والسبيل الوحيد لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان، واستعادةِ علاقاته بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج.



وأكد مخزومي أن بوابة الخروج من الأزمة وعودة المؤسسات إلى الانتظام تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية سياديّ إنقاذي من خارج المنظومة الفاسدة وبعيد من الفساد المالي أو السياسي.