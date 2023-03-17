سلامة يصل الى قصر العدل.. ماذا في التفاصيل؟

سلامة يصل الى قصر العدل لجلسة الاستماع من قبل القضاة الاوروبيين..

وصل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى قصر عدل بيروت للاستماع اليه من قبل الوفد القضائي الاوروبي لليوم الثاني على التوالي.



وأشارت معلومات الـLBCI إلى أنه من المرتقب أن تنتهي الجلسة عند الساعة الواحدة بسبب ارتباط سلامة باجتماع مع البنك الدولي، مؤكّدةً أنّ عدد الأسئلة لن يكون كبيراً.