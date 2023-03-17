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غادة أيوب للـLBCI: موقف القوات اللبنانية لم يكن يومًا إستنادًا إلى الموقف السعودي أو الخارجي

أخبار لبنان
2023-03-17 | 05:13
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غادة أيوب للـLBCI: موقف القوات اللبنانية لم يكن يومًا إستنادًا إلى الموقف السعودي أو الخارجي
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غادة أيوب للـLBCI: موقف القوات اللبنانية لم يكن يومًا إستنادًا إلى الموقف السعودي أو الخارجي

غادة أيوب للـLBCI: تخلي جنبلاط عن معوض غير صحيح

أكّدت عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب أنّ موقفَ القوات اللبنانية لم يكن يومًا إستنادًا إلى الموقف السعودي أو الموقف الخارجي.

واعتربت في حديث لـ"نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أن أنصاف الحلول في الرئاسة لا تنفع و"من هنا لا نريد رئيس تحدٍ".

وأشارت في السياق الى أنّ رئيس التحدي اليوم هو رئيس تيار المرده سليمان فرنجية، مشدّدةً على أنّ مرشح الثنائي الشيعي هو مرشح تحدٍ. 

واعتبرت أنّ المراهنة على الذهاب نحو مرشح من 8 آذار غير موجودة، قائلةً: "السباق مع فرنجية إنتهى وهو حتى اليوم لم يترشح وبالتالي هو غير مطروح في العملية".

وكشفت أن تخلي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض غير صحيح، قائلةً: "هم حتى اليوم يوجهون رسالة لرئيس مجلس النواب نبيه بري بأنهم لن يبتخبوا فرنجية".

وشدّدت على أنّ الاستحقاق اليوم ليس مارونياً بل وطنياً، والسؤال اليوم هو: أي لبنان نريد؟. 
 
ورأت أنّ رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل لا زال يراهن على عميلة إيصال مرشّح "بلا لون وبلا طعمة".

أخبار لبنان

أيوب

القوات

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