المكاري التقى وفدا من اليونيفيل.. تيننتي: يهمنا تقوية علاقاتنا مع الاعلام الرسمي

تيننتي: يهمنا تقوية علاقاتنا مع الاعلام الرسمي



أكّد الناطق الرسمي لـ"اليونيفيل" بعد زيارته وزير الاعلام زياد المكاري أنّه يهم بعثة اليونيفل ان يكون لديها علاقات مع الوزير، والوكالة الوطنية للاعلام وتلفزيون لبنان، وان يكون باستطاعتها تأمين المعلومات حول مهماتها في جنوب لبنان، مشيراً الى أنها مهام تقوم بها اليونيفيل منذ سنوات للحفاظ على الاستقرار في تلك المنطقة، بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، ومن اجل تأمين المساعدة للمجتمعات المحلية.



وقال: "لقد كان اجتماعنا ممتازا، وسعدنا بتقوية علاقاتنا القوية اصلا مع الوزير والوزارة ومع الاعلام اللبناني".



سفير اليابان



واستقبل المكاري لاحقا سفير اليابان ماغوشي ماسايوكي، وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين.