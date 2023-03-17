مراقبو الإقتصاد في النبطية عالجوا موضوع تسعيرة المولدات... وتنبيهات إلى أصحاب المحال التجارية

مراقبو الإقتصاد في النبطية عالجوا موضوع تسعيرة المولدات... وتنبيهات إلى أصحاب المحال التجارية

تلقت مصلحة الإقتصاد والتجارة في محافظة النبطية، بإشراف رئيسها محمد بيطار، شكاوى عدة من مواطنين بخصوص تسعيرة المولدات.



وقام المراقبون بمعالجتها، ووجهت تنبيهات لأصحاب محلات بيع اللحوم والدواجن والخضار والفاكهة بضرورة إعلان الأسعار على البضاعة المعروضة بالإضافة إلى حيازة فواتير الشراء للتأكد من نسب الأرباح خصوصًا ونحن على بعد أيام من شهر رمضان المبارك.