جلسة الاستماع الثانية لسلامة اليوم في قصر عدل بيروت..

جلسة الاستماع الثانية لسلامة اليوم في قصر عدل بيروت..



حضرَ حاكمُ مصرف لبنان رياض سلامة الى قصر عدل بيروت، حيث تم الاستماعُ اليه من قبلِ الوفدِ القضائي الأوروبي في إطارِ تحقيقاتٍ تتمحورُ حولَ شُبهاتِ تبييض أموال.