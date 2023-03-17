قصر الاليزيه يستعد لاستضافة اجتماع سعودي - فرنسي: الملف اللبناني الرئاسي على طاولة النقاش

اجتماع سعودي - فرنسي.. والملف اللبناني الرئاسي على طاولة النقاش



يستعد قصر الاليزيه لاستضافة اجتماع سعودي - فرنسي يضم السفير السعودي في لبنان وليد البخاري ومستشار الديوان الملكي المكلف ادارة الملف اللبناني نزار العلولا، وعن الجانب الفرنسي باتريك دوريل.



الاجتماع الذي من المفترض ان ينعقد بعد ظهر اليوم، سيناقش الملف اللبناني الرئاسي والمراحل التي قطعها هذا الاستحقاق، اذ سيستمع الجانب الفرنسي الى الموقف السعودي من هذا الملف، حيث سيجدد ممثلو المملكة رفضهم وصول اي مرشح تحد من اي طرف كان، وان هذا الموقف لم يتغير بعد الاتفاق السعودي الايراني.