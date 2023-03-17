مؤتمر تحت عنوان "الشريكة" بمناسبة يوم المرأة العالمي

مؤتمر تحت عنوان "الشريكة" ينظّمه "مشروعُ وطن الانسان" بمناسبةِ يومِ المرأة العالمي



بمناسبةِ يومِ المرأة العالمي، نظمَ "مشروعُ وطن الانسان" مؤتمرًا تحت عنوان "الشريكة"، لتسليطِ الضوء على دورِ المرأة المهم في المجتمعِ والشأنِ العام.