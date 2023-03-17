أبو سمرا رفض اعتبار إعلام سلامة بجلسته في باريس في أيار شفهيًا بمثابة تبليغ رسمي

بعد انتهاء جلسة الإستماع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قبل الوفد الأوروبي، أعطته القاضية الفرنسية أود بوروزي علمًا بوجوب حضور جلسة له أمامها في منتصف أيار المقبل.



وبحسب معلومات الـ LBCI، رفض القاضي أبو سمرا اعتبار إعلام سلامة بجلسته في باريس في أيار المقبل شفهيًا بمثابة تبليغ رسمي وطلب أن يتم ذلك وفقًا للأصول بواسطة النيابة العامة التمييزية عبر استنابة قضائية جديدة.