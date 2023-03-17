بهية الحريري استقبلت شيا...وبحث في مجالات التعاون

استقبلت النائبة السابقة بهية الحريري في مجدليون سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شي، يرافقها وفد ضم "مستشار السفارة الأستاذ فادي حافظ والملحقة السياسية ايمي سميث وممثل عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "، حيث التقتهم الحريري، وجرى خلال اللقاء، عرض للأوضاع العامة في لبنان .



وكان بحث في مجالات التعاون ومواضيع ذات اهتمام مشترك.