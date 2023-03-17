الجميّل يلتقي معوّض في اطار التنسيق المستمر

بحث رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل مع رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض، في آخر المستجدات ولا سيما الاستحقاق الرئاسي.



الاجتماع حضره النائب الياس حنكش وجرى التشديد في خلاله على اهمية تنسيق المواقف وتوحيد الجهود لوصول رئيس سيادي انقاذي يمنع دخول لبنان في دوامة انهيار جديدة.