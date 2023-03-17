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انجاز جديد.... حملة "We Miss Lebanon" تفوز بجائزة فضية في مهرجان دبي لينكس

أخبار لبنان
2023-03-17 | 12:52
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انجاز جديد.... حملة "We Miss Lebanon" تفوز بجائزة فضية في مهرجان دبي لينكس

انجاز جديد.... حملة "We Miss Lebanon" تفوز بجائزة فضية في مهرجان دبي لينكس

في إنجاز جديد، فازت حملة "We Miss Lebanon" بجائزة فضية في مهرجان دبي لينكس. 

فقد أرادت الـ LBCI لفت الانتباه إلى المشاكل في البلاد بطريقة غير عنيفة، مع الاضاءة على النساء اللواتي يقدن الاحتجاجات خلال الازمة التي تعصف بالبلاد. لذلك، حوّلت الـ LBCI مسابقة ملكة الجمال، إلى وسيلة لتسليط الضوء على مشاكل لبنان ومطالبة الحكومة بإجراء تغييرات، لأن الجميع اشتاق للفرح في لبنان. 

ودخلت حملة # WeMissLebanon قلوب اللبنانيين ليس فقط في الداخل، بل أيضاً في خارج البلاد. وغمر الناس منصات الإنترنت بمشاعر إيجابية ، وعبّروا بصراحة عن أفكارهم وآرائهم المتفائلة تجاه البلد الذي فقدوه. ووجدت التحليلات أن العديد من المغتربين اللبنانيين شاركوا بشغف مع الحملة على المنصات الاجتماعية.

وارتدت الملكة المنتخبة وشاح التغيير في المعايير الاجتماعية وواجباتها تجاه وطنها، ما أدى إلى تحويل المعايير التقليدية للجمال إلى معايير مرتبطة بالدفاع عن الحرية ومواجهة الظلم المتفشي. واستمرت الملكة أيضًا في استخدام منصتها العالمية للدعوة والتوعية على الحالة المأساوية في لبنان والدعوة للتغيير.
 
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