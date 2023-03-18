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أبو حيدر للـLBCI: العملة تتدهور بشكل هستيري.. والحلّ بلبنان يبدأ بالسياسة وينتهي بالاقتصاد
أخبار لبنان
2023-03-18 | 04:42
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أبو حيدر للـLBCI: العملة تتدهور بشكل هستيري.. والحلّ بلبنان يبدأ بالسياسة وينتهي بالاقتصاد
أبو حيدر للـLBCI: العملة تتدهور بشكل هستيري..
أكد المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أننا "اليوم نشهد واحدة من أصعب الأزمات الاقتصادية"، لافتاً الى ان الحلّ يبدأ بلبنان بالسياسة وينتهي بالاقتصاد وعلينا الذهاب بخطة تعافي اقتصادية صحيحة تُنعش هذا البلد".
ورأى أبو حيدر في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أن "العملة تتدهور بشكل هستيري وكل عام أصعب من الذي سبقه "، مشيراً الى أن "السنة الماضية ارتفع سعر الدولار 35% بينما هذا العام ارتفع سعر الدولار من شهر الى شهر 100%".
واعتبر أن "الحل يبدأ اليوم بالاستقرار على المستوى السياسي وبانتخاب رئيس وبتشكيل حكومة وبتنفيذ الاصلاحات المطلوبة والثقة اليوم كفيلة باستعادة الثقة واعادة عجلة الاقتصاد".
وشدد أبو حيدر على اننا "اليوم بأمسّ الحاجة الى صندوق النقد الدولي بظل هذا التعثّر عل امل أن تكون الاصلاحات بأسرع وقت ممكن لأن المواطن هو من يدفع الثمن".
وأوضح أن "أي ارتفاع بسعر الصرف يقابله انخفاض بالقدرة الشرائية لدى المواطن "، لافتاً الى أن البعض اليوم يستغلّ الأزمة حتى لو بسعر صرف الدولار".
وأكد أنه "عندما تكون العقوبة رادعة لم يعد يتجرّأ أحد على القيام بمخالفة خصوصاً فيما يتعلّق بالأمن الغذائي".
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