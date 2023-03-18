الإجتماع السعودي الفرنسي في باريس... هل من توافق في الملف الرئاسي؟

الإجتماع السعودي الفرنسي في باريس... هل من توافق في الملف الرئاسي؟

شهدته العاصمة الفرنسية باريس إجتماعًا بين السعودية وفرنسا وضم عن المملكة كلًا من المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والسفير السعودي في بيروت وليد البخاري وعن فرنسا مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل.



ولم يصل الإجتماع إلى توافق بما يتعلق بالملف الرئاسي اللبناني الذي كان الحاضر الأبرز على طاولة النقاشات بين الطرفين.