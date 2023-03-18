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غريو في افتتاح الجناح الجديد للمعهد الفرنسي في جونية: سنبقى إلى جانبكم في هذه الفترة الصعبة
أخبار لبنان
2023-03-18 | 07:06
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غريو في افتتاح الجناح الجديد للمعهد الفرنسي في جونية: سنبقى إلى جانبكم في هذه الفترة الصعبة
غريو في افتتاح الجناح الجديد للمعهد الفرنسي في جونية: سنبقى إلى جانبكم في هذه الفترة الصعبة
إفتتحت سفيرة فرنسا آن غريو الجناح الجديد التابع للمعهد الفرنسي في لبنان - جونية لمناسبة شهر الفرنكوفونية في مقر المعهد في جونية.
وتحدثت غريو عن أهمية الفرنكوفونية التي تمثل القيم الأخوة والمشاركة، مشيرة إلى وجود 9 مراكز للمعهد الفرنسي موزعة على الأراضي اللبنانية من طرابلس إلى صيدا وصور والنبطية ودير القمر وبعلبك وزحلة.
وأكدت إلتزام فرنسا تجاه لبنان وحرصها عليه من خلال هذا الوجود "لأن لبنان متنوع وأريد أن أكون أقرب إلى اللبنانيين"، آملة أن تكون هناك شراكة جديدة في كل المناطق من كسروان إلى المتن وجبيل "لأنه حتى ضمن المنطقة الواحدة هناك خصوصيات وهذا ما يجعل لبنان بلدًا جميلًا إذ إنكم لا تتشابهون، أحيانًا يكون الأمر صعبًا عندما تحاولون توحيد الجميع، ولكن عدم تشابهكم ثروة هذا البلد".
كما تحدثت غريو عن إمكانية التعاون بين رؤساء البلديات في فرنسا ولبنان من خلال مشاريع مختلفة، قائلة إن "اللبنانيين واللبنانيات ليسوا وحدهم، نحن هنا سنبقى إلى جانبكم في هذه الفترة الصعبة. أعتقد أنه عليكم التطلع إلى المستقبل وأن تتحلوا بالثقة والجرأة والشجاعة والموهبة التي لديكم".
أخبار لبنان
سفيرة فرنسا
آن غريو
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