مخزومي دعا السياسيين من دار الفتوى إلى التعاون لإيجاد الحل

مخزومي دعا السياسيين من دار الفتوى إلى التعاون لإيجاد الحل

بحث مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في آخر التطورات السياسية مع رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي الذي اعتبر أن هناك فرصة إيجابية للبنان في ظل ما يحصل في المنطقة.



ودعا مخزومي السياسيين إلى مد يدهم لبعضهم البعض، والتعاون لإيجاد الحل.