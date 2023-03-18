خضر أكد للـLBCI رفضه لمشاريع البنى التحتية في مخيمات النزوح السوري

خضر أكد للـLBCI رفضه لمشاريع البنى التحتية في مخيمات النزوح السوري

بعدما ضجت مواقع التواصل بفيديو محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر خلال اجتماع لعدد من الجمعيات في البقاع وفيه رفض تحميل اللبنانين مسؤولية أوضاع النازحين، أكد خضر في حديث للـLBCI رفضه لمشاريع البنى التحتية في مخيمات النزوح السوري.





