بوشكيان: لبنان لا ينقصه طاقات بشرية

بوشكيان: لبنان لا ينقصه طاقات بشرية

في ختام الفعاليات السنوية من مباراة العلوم 2023 في الجامعة اللبنانية، أكد الوزير جورج بوشيكيان ممثلًا رئيس حكومة تصريف الأعمال أن لبنان لا ينقصه طاقات بشرية، كما أن كفاح اللبنانيين يجعلهم مصممين على مواجهة التحديات والتغلب على الصعاب.





