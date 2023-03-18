الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بيان صادر عن وزارة السياحة حول إقفال مؤسسات سياحية في منطقة الوزاني

أخبار لبنان
2023-03-18 | 10:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بيان صادر عن وزارة السياحة حول إقفال مؤسسات سياحية في منطقة الوزاني
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بيان صادر عن وزارة السياحة حول إقفال مؤسسات سياحية في منطقة الوزاني

بيان صادر عن وزارة السياحة حول إقفال مؤسسات سياحية في منطقة الوزاني

أصدرت وزارة السياحة بيانًا حول إقفال مؤسسات سياحية في منطقة الوزاني أوضحت فيه أنها "لم تتردد يومًا في دعم المؤسسات السياحية على امتداد الوطن،
وقدمت التسهيلات الإدارية من أجل إستمرار قطاع السياحة في لبنان لما له من أهمية على الصعيد الإقتصادي."

وأشارت إلى أنها "في ما يتعلق بالمؤسسات السياحية المتواجدة على ضفاف الوزاني، تبلغت بتاريخ ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٣ بواسطة النيابة العامة التمييزية نسخة عن قرار محكمة التمييز الغرفة الثالثة الصادر بتاريخ ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٢ حول موضوع دعوى تنفيذ أشغال من الجهة اللبنانية لنهر الوزاني والقاضي بإدانة المدعى عليهم بجنحة المادة ٢٥ من المرسوم الإشتراعي ٧٠/١٥٥٩٨ المعدل بالمرسوم ٢٠٠٠/٤٢٢١ (تحديد الشروط العامة لإنشاء وإستثمار المؤسسات السياحية) وإقفال المؤسسات موضوع الدعوى إلى حين الحصول على ترخيص بالإستثمار لكل منها."

ولفتت وزارة السياحة إلى أنها "تبلغت القرار لإجراء المقتضى وفقًا لأحكام المرسوم المذكور أعلاه. وعلى ضوء التبليغ، توجهت الشرطة السياحية وأقفلت المؤسسات المذكورة بالشمع الأحمر. والتقى وفد من أصحاب المؤسسات المقفلة نهار الثلاثاء ١٤ آذار ٢٠٢٣ بوزير السياحة في مكتبه وأوضحوا ملابسات القضية وأبدى الوزير بدوره تفهمه لأهمية الإستثمار السياحي بمعزل عن إستكمال التراخيص والمعاملات الإدارية."

وقالت إنها "تبلغت هذا القرار لإجراء المقتضى كونها الجهة الصالحة المعنية بتنفيذ المرسوم ٢٠٠٠/٤٢٢١، وقد وعد وزير السياحة الوفد بتقديم التسهيلات الإدارية الممكنة للإستحصال على التراخيص لتلك المؤسسات في أقرب وقت ممكن بعيدًا عن الشعبوية والكلام غير الدقيق."

وأكدت الوزارة مجددًا أنها "تدعم المؤسسات والإستثمار السياحي في المناطق اللبنانية كافة من الشمال إلى الجنوب ومن دون تفرقة، إنما وضعت أمام مسؤوليتاها لتنفيذ القانون كونها المرجع الصالح."

وأكدت أيضًا أن "أبواب وزارة السياحة مفتوحة دائمًا لاستقبال أي توضيح أو إستفسار قانوني، متمنية على الجهات المعنية توخي الدقة في إصدار البيانات التي لا تعبر عن المسار الصحيح للقضية ولا تصب في مصلحة اللبنانيين."

أخبار لبنان

وزارة السياحة

الوزاني

LBCI التالي
أسرار الصحف 18-03-2023
الجيش: توقيف سوري لترويجه المخدرات في جل الديب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:51

اتحاد النقابات السياحية: قرار إقفال مؤسسات سياحية على نهر الوزاني جاء في الزمن والمكان الخاطئين

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-11

فوز وزارة السياحة عن حملتها "أهلا بهالطلة" بجائزة أفضل حملة ترويجية عربية في برلين

LBCI
أمن وقضاء
2023-02-28

دورية لأمن الدولة توقف سوريا لسرقته دراجة نارية في الوزاني

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-12

وزارة السياحة: الإستثناءات المعطاة في فترة الأعياد للمؤسسات السياحية في منطقة مار مخايل ألغيت تلقائياً بعدها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:17

تفاصيل الاجتماع الفرنسي - السعودي... والعين على التطورات المقبلة

LBCI
أمن وقضاء
16:07

إطلاق نار باتجاه أحد الصرافين وسرقته

LBCI
أمن وقضاء
15:51

ماذا جرى في بلدة تفاحتا الجنوبية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:01

من الشرق الأقصى إلى الشرق الأوسط... شغف بودا يسحر الحاضرين في قصر الإمارات!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-03-13

تحذير...العثور على مواد كيميائية سامة في ورق المرحاض

LBCI
أخبار لبنان
16:17

تفاصيل الاجتماع الفرنسي - السعودي... والعين على التطورات المقبلة

LBCI
منوعات
2023-03-17

الإدانة الأولى على الإطلاق... الحبس لشاب نزع "الواقي الذكري" بدون موافقة شريكته

LBCI
أمن وقضاء
16:07

إطلاق نار باتجاه أحد الصرافين وسرقته

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:08

Grand Prix جدة أكثر من مجرد جولة في بطولة العالم في الفورمولا وان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

مصر وتركيا... عهد جديد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:01

من الشرق الأقصى إلى الشرق الأوسط... شغف بودا يسحر الحاضرين في قصر الإمارات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

في صور... مد جسور الثقافة والفن بين إيطاليا ولبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:56

أمسيات بيروت للرسوم المتحركة فعالية تقدم مواهب لبنانية في هذا النوع من الإبداع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:51

أنشطة فنية وثقافية في إطار فعالية جونية مدينة فرنكوفونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

حملة We Miss Lebanon إلى العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

إليكم ما شهده إجتماع السعودية وفرنسا حول الملف اللبناني…

LBCI
أخبار لبنان
14:00

أبو فاعور: لالتقاط إيجابيات الإتفاق السعودي الإيراني للوصول إلى تفاهم على رئيس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:10

إرتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
02:59

منخفض جوي بانتظار لبنان... اليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
منوعات
07:30

بسبب خلافات عائلية... قتل زوجته بأفظع الطرق!

LBCI
خبر عاجل
06:31

الراعي يدعو النواب المسيحيين إلى خلوة روحية وصلاة في 5 نيسان في حريصا

LBCI
صحف اليوم
01:24

"توتال" تتحرك وتوقعات إيجابية حول الكهرباء.. (الأخبار)

LBCI
صحف اليوم
01:17

وقائع اتصالات فرنسا مع أميركا والسعودية: التهديد بالعقوبات يثمر رئاسياً... (الأخبار)

LBCI
صحف اليوم
00:45

تحركات مقلقة.. (الجمهورية)

LBCI
صحف اليوم
01:30

باريس تستوضح فرنجية حول مقاربته لإنقاذ لبنان (الشرق الأوسط)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة