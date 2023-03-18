في الذكرى الـ46 لاستشهاد كمال جنبلاط... وفود حضرت إلى ضريحه في المختارة

في الذكرى الـ46 لاستشهاد كمال جنبلاط... وفود حضرت إلى ضريحه في المختارة

في الذكرى السادسة والأربعين لاستشهاد كمال جنبلاط، حضر أفراد من العائلة وشخصيات سياسية وإجتماعية إلى ضريحه في المختارة حيث وضعت الزهور.



وأكد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في كلمة له أن المعلم كمال جنبلاط قتل جسدًا، لكنه بقي نهجًا وفكرًا ومدرسة وشعبًا.





