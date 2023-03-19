89 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة

إصابات جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات كورونا، تسجيل 89 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1233647، كما تم تسجيل حالتي وفاة.