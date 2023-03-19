الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي: لحوار لبناني داخلي من دون تأثيرات خارجية!

أخبار لبنان
2023-03-19 | 04:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي: لحوار لبناني داخلي من دون تأثيرات خارجية!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
ميقاتي: لحوار لبناني داخلي من دون تأثيرات خارجية!

ميقاتي: نأمل أن نصل قريبا إلى انتخاب رئيس جديد

أمل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن "نصل قريبا إلى انتخاب رئيس جديد ليكون ذلك مدخلا للبدء في معالجة كل القضايا الأخرى.
 
وقال في حديث الى صحيفة "لا ريبوبليكا" الايطالية في ختام زيارته الى الفاتيكان وروما، عن تزايد اعداد القوارب المحملة بالمهاجرين غير الشرعيين من لبنان الى أوروبا: "موضوع الهجرة غير الشرعية يمثل مشكلة للبنان وإيطاليا معا، ولقد طلبت من رئيسة الحكومة جورجا ميلوني عقد طاولة حوار مشترك يمكن من خلالها لجميع الدول المشاركة تقديم الأفكار والحضور لحل المشكلة بشكل نهائي. هناك اجتماع أوروبي في بروكسل في 15 حزيران المقبل لمناقشة مسألة اللاجئين، آمل أن تكون لحظة مواجهة لملف الهجرة غير الشرعية".
 
وردا على سؤال عن وجود سوريين وعراقيين ولبنانيين، على قوارب الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من لبنان، قال: "المشكلة ليست في اللبنانيين الذين يريدون المغادرة لانه يمكنهم طلب تأشيرة. المشكلة الاساسية هي في غير اللبنانيين المقيمين في لبنان من دون وثائق ويعتمدون على المتاجرين بالبشر. لقد أصبح السماح للناس بالمغادرة من دون إذن عمل تجاري، وعلينا نحن البلدان المعنية التعاون لوقف هده الظاهرة حماية لشعبنا وجيراننا".
  
وعن الملفات الاخرى التي بحثها مع رئيسة وزراء ايطاليا، قال: "بداية أقول إنني أقدر العمل الجاد الذي تقوم به السيدة ميلوني لدعم الاقتصاد الإيطالي ومن خلال توسيع علاقات إيطاليا بكل من الشرق والغرب. علاقاتنا الثنائية تاريخية وممتازة على كل المستويات، وقد جددت التعبير عن تقديرنا للدعم الإيطالي المتواصل للبنان وخصوصا لدور إيطاليا الحيوي في دعم مهمة قوات اليونيفيل والمشاركة فيها، وايضا لدورها في التنمية المحلية في مناطق انتشارها في الجنوب والعيش بسلام مع المجتمع المحلي. كما عبرت للسيدة ميلوني عن تقديرنا الشديد للدور الحيوي والمهم الذي تقوم به إيطاليا في دعم الجيش".
 
وعن ملف استخراج الغاز في المياه الاقليمية اللبنانية، أشار الى أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية هي مصدر سلام لجنوب لبنان، ومن دون ذلك لما كان ممكنا لشركات قطر للبترول وتوتال وإيني التنقيب، فهم يقومون بالبحث الأولي، وهو ليس بالأمر السهل.
 
وقال: "لا توجد حتى الآن خطة لتصدير الغاز او التزامات رسمية، ومن المبكر الحديث في هذا الموضوع، لكن من الواضح أنه سيتم تصديرها إلى أوروبا، لأصدقائنا، وإلى البلدان الأقرب إلينا".
  
وعن الاتفاق السعودي - الايراني وانعكاساته على لبنان، قال: "هذا الاتفاق خطوة مهمة لكنني أعتقد أن الأولوية الآن هي لموضوع السلام في اليمن، وبعدها يأتي الحديث عن الملفات الاخرى ومنها لبنان. لكن في ما يتعلق بلبنان، فيجب أن يكون الحوار لبنانيا داخليا من دون تأثيرات خارجية".
 
وردا على سؤال عما وصل اليه التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، قال: "التحقيق يمضي قدما، نحن ننتظر نتائجه لمعرفة الحقيقة. هناك قوانين تنص على وجود محاكم خاصة للرؤساء وأعضاء الحكومة، ولا يمكن للحكومة التدخل في هذه القوانين. يود المحقق العدلي أن يعامل الجميع بنفس الطريقة ولكن القوانين لا تتيح ذلك".
 
وعن ارتفاع حالات الانتحار خصوصا بين الفئات الشابة، أجاب: "حدث ذلك لفترة من الزمن لأن الوضع في لبنان ليس سهلا، والناس يعانون، ولكن نحن نسعى بكل جهدنا لحل المشكلات القائمة. نأمل أن نصل قريبا إلى انتخاب رئيس جديد ليكون ذلك مدخلا للبدء في معالجة كل القضايا الأخرى".
 
منظمة فرسان مالطا
 
وكان رئيس الحكومة زار مقر "منظمة فرسان مالطا" في روما، حيث إجتمع مع المستشار الأكبر للمنظمة ريكاردو باتيرنو دي مونتكوبو والمسؤول الاول فيها فرا جون دنلاب واعضاء هيئة المنظمة.
 
ونوه ميقاتي بالدور البارز والتاريخي الذي تقوم فيه المنظمة في لبنان، انسانيا وتنمويا.
 
وبحسب بيان صادر عن المنظمة، فان "المستشار الأكبر للمنظمة السيد ريكاردو باتيرنو دي مونتكوبو أكد لرئيس الحكومة أن لبنان يقع في قلب فرسان مالطا، ونحن مستعدون وراغبون في بذل كل جهد ممكن لزيادة برامجنا الطبية والاجتماعية". 
 
وأضاف البيان: "تحتل منظمة فرسان مالطا في لبنان موقع الصدارة في تقديم المساعدة الطبية والاجتماعية للأشخاص الأكثر ضعفا من خلال 11 مركزا ومشروعا طبيا اجتماعيا منتشرة في كل أنحاء البلاد. تعمل سبع وحدات عيادات متنقلة لتصل إلى أبعد المناطق وافتتح أخيرا مركز طبي جديد في بيروت قادر على علاج ما يصل إلى 500 مريض يوميا. يتم دعم كل أنشطة المساعدة من خلال اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تطوير التعاون الصحي والإنساني بين الحكومة اللبنانية ومنظمة فرسان مالطا. ومن الأهمية بمكان أيضا المشاريع في المجال الاجتماعي التي تم تطويرها بالتعاون الوثيق مع الطوائف الدينية الأخرى في البلاد".

أخبار لبنان

ميقاتي

حوار

لبنان

الفاتيكان

روما

LBCI التالي
رابطة موظفي الإدارة العامة: لم يصدر عنا أي بيان
سالم زهران للـLBCI: لن نصل الى رئيس جديد للجمهورية اذا لم نتحاور
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-03-15

وصول ميقاتي الى روما في زيارة رسمية الى حاضرة الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-08

العبسي مستقبلا رئيس الحكومة: الحوار والتواصل أساس انقاذ لبنان... ميقاتي: المسار يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-16

بدء المحادثات الرسمية بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني في مقر رئاسة الحكومة الايطالية في روما

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-16

البابا فرنسيس يستقبل ميقاتي: ضرورة التكاتف بين المسؤولين اللبنانيين للخروج من الازمات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:01

عودة: بلدنا يرزح تحت نير صليب عظيم وإن لم يتكاتف الجميع سيسقط على رؤوسهم

LBCI
أمن وقضاء
07:32

الأمن الداخلي يشارك في سباق السيدات "طريقك قرارك"

LBCI
أخبار لبنان
07:23

دراسة لمكيّه حول "المعنى "الضيّق" لتصريف الأعمال"

LBCI
أخبار لبنان
07:00

قبلان للراعي وللمسيحيين: الشراكة تنتظركم ولبنان من دونها لا وجود له

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-03-17

زينة مكي تنشر كواليس التصوير مع عابد فهد في "النار بالنار": كلّ مرّة أحلى

LBCI
أخبار لبنان
07:23

دراسة لمكيّه حول "المعنى "الضيّق" لتصريف الأعمال"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-14

بين الالتزام وعدم الالتزام... كيف كان مشهد اضراب اساتذة المدارس الخاصة؟

LBCI
أخبار دولية
07:51

الكرملين: بوتين قرر في اللحظة الأخيرة زيارة ماريوبول

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:55

عبد اللهيان: قضية اليمن مرتبطة بشعب اليمن لا بإيران

LBCI
أخبار لبنان
05:31

الراعي: إذا سمع المسؤولون صوت الله عبر كلامه لوجدوا الباب إلى الحل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:08

Grand Prix جدة أكثر من مجرد جولة في بطولة العالم في الفورمولا وان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

مصر وتركيا... عهد جديد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:01

من الشرق الأقصى إلى الشرق الأوسط... شغف بودا يسحر الحاضرين في قصر الإمارات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

في صور... مد جسور الثقافة والفن بين إيطاليا ولبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:56

أمسيات بيروت للرسوم المتحركة فعالية تقدم مواهب لبنانية في هذا النوع من الإبداع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:51

أنشطة فنية وثقافية في إطار فعالية جونية مدينة فرنكوفونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

حملة We Miss Lebanon إلى العالمية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر كاذب
18:10

هل هذه هي ورقة المليون ليرة لبنانية؟

LBCI
حال الطقس
02:05

منخفض جوي يؤثر على لبنان... الى متى يستمر؟

LBCI
أمن وقضاء
16:07

إطلاق نار باتجاه أحد الصرافين وسرقته

LBCI
أمن وقضاء
15:51

ماذا جرى في بلدة تفاحتا الجنوبية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

نسبة ولادات صادمة للنازحين السوريين في بعلبك الهرمل... وتحذير من إنفجار إجتماعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

إليكم ما شهده إجتماع السعودية وفرنسا حول الملف اللبناني…

LBCI
أمن وقضاء
03:42

قوى الأمن توضح حقيقة ما حصل في بلدة تفاحتا - النبطية

LBCI
أخبار لبنان
10:48

بيان صادر عن وزارة السياحة حول إقفال مؤسسات سياحية في منطقة الوزاني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة