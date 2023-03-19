رابطة موظفي الإدارة العامة: لم يصدر عنا أي بيان

أعلنت رابطة موظفي الادارة العامة أن "وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت بيانا باسم الرابطة بتمديد الاضراب أسبوعين ينتهي بـ٢٤ آذار الحالي، وهو بيان سابق ولم يصدر عن الرابطة أي بيان حتى الساعة".



وأهابت الرابطة توخي الدقة قبل نشر أي بيان صادر عنها.



وكانت الوكالة الوطنية للإعلام قد نشرت صباح اليوم، بيانا للهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة تعلن فيه تمديد الاضراب أسبوعين إضافيين.